Mihajlovic | il dolore delle figlie | ' Cuore in frantumi | fa troppo male'

(Di sabato 17 dicembre 2022) BOLOGNA - "Il miooggi è spezzato, in. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Sinisa. Fa" . ...

Calciomercato.com

Queste le parole con cui Virginiaparla del padre, morto ieri a 53 anni, in un messaggio su Instagram . "È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di ...Lutto atroce nel mondo del calcio: Sinisaè deceduto nel pomeriggio di venerdì 16 dicembre, lasciando un profondoa tutti i tifosi italiani. E non solo. La leucemia è riuscita ad abbattere uno dei guerrieri del pallone , un ... La dottoressa di Mihajlovic: 'Pur di vivere avrebbe affrontato qualsiasi dolore, mai vista una malattia così aggressiva' Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, morto ieri a Roma dopo una lunga battaglia contro la leucemia, rompe il silenzio social per ricordare il marito con un breve ma struggente messaggio d’ ...OTO - VIDEO - La famiglia: 'Morte ingiusta e prematura'. Mancini: 'Giorno che non avrei mai voluto vivere'. Lega Serie A: 'Icona di calcio e di vita'. Meloni: 'Ha lottato come un leone in campo e nell ...