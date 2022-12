“L’uomo non può restare incinto” E l’attrice rischia il carcere

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 17 dicembre 2022) Incredibile Norvegia: donna3 anni diper avere detto una banalità, ovvero che “un uomo non puòné diventare lesbica” Tonje Gjevjon, regista e attrice lesbica, è stata informata un mese fa di essere sotto inchiesta per aver parlato contro l’attivista norvegese Christine Jentoft su Facebook. La Jentoft è una transgender che si riferisce a se stessa come una madre lesbica ed aveva già accusato un’altra donna, Christina Ellingsen, di transfobia per un’affermazione simile a quella della Ellingsen, che adessotre anni dise riconosciuta colpevole. Il post sulla pagina Facebook della Gjevjon sotto inchiesta diceva: “È impossibile per gli uomini diventare lesbiche come lo è per gli uomini rimanere incinti. Gli uomini sono uomini ...