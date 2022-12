LIVE Sport Invernali | liveblog 17 dicembre in DIRETTA | tre vittorie con Goggia | Fischnaller e Voetter Oberhofer! Pazzesco Casse 3° | Sieff 2a nella combinata nordica

OA Sport

13:09 Nella classifica di specialità pettorale rosso per J. Boe a pari merito con Laegreid con 240 punti, terzo Jacquelin con 131. Domani ci sarà l'ultima gara dell'anno solare per i maschi, mentre ...Alle 18 l'altra semifinale: il derby di Istanbul tra il Vakif di Paola Egonu e l'Eczacibasi in diretta su SkyAction Buongiorno a tutti. Conegliano mira la finale del Mondiale per Club . L'... LIVE Sport Invernali, liveblog 17 dicembre in DIRETTA: Sofia Goggia vince con la mano rotta! Pellegrino avanza nel fondo E' il giorno prima del grande giorno: la Francia proverà domani a dare l'assalto alla seconda Coppa del Mondo consecutiva dopo quella di Russia 2018. Di fronte l'Argentina e Leo Messi, con la sensazio ...Alla presenza del Presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, che lo scorso anno ha tenuto a battesimo questa nuovo progetto, Helbiz Live ha ...