LIVE – Napoli-Villarreal 0-0 | amichevole 2022 DIRETTA

(Di sabato 17 dicembre 2022) La diretta live testuale di Napoli-Villarreal, amichevole invernale. Terzo test invernale per gli azzurri di Spalletti, che hanno fatto rientro a Castel Volturno dopo il ritiro in Turchia. Calcio d'inizio allo stadio 'Diego Armando Maradona' alle ore 20.30.

Più di un mese dopo l'ultima volta, riapre lo Stadio Maradona , per un amichevole speciale del. Gli azzurri sfideranno il Villarreal , con il "ritorno" nostalgico di due grandi excome Albiol e Reina . Terza amichevole per la squadra di Spalletti , che davanti a ben 30.000 spettatori vuole riconfermare i buoni risultati e prepararsi al meglio in vista della ripresa del ...SEGUI LA DIRETTA SUL NOSTRO SITO FORMAZIONI UFFICIALI: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ndombele, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen, Elmas. Villarreal : Reina, ... LIVE - Napoli-Villarreal, le formazioni: Raspa titolare, Elmas al posto di Politano. Gli ex Reina e... 20:30 - Napoli e Villarreal fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Squadre in campo per il riscaldamento pre-partita. 19:43 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Villarreal, terza amichevole ...LIVE – Torna in campo il Napoli al Maradona, nell’amichevole con il Villareal degli ex Albiol e Reina. 20:25: Riflettori di nuovo accesi allo stadio Maradona!!! Circa 20mila spettatori presenti NAPOLI ...