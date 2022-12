GF Vip | Luca Onestini chiude con Nikita Pelizon | “Faccio molti passi indietro”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Sta succedendo di tutto nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti, la serata di ieri ha scombussolato e non poco gli equilibri all'interno della casa di Cinecittà. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati dopo varie incomprensioni e discussioni, con la rottura che sembra essere definitiva. Una coppia sul nascere che è finita ancor prima di iniziare è quella tra. Infatti, la donna ha più volte dichiarato nell'ultimo mese e mezzo il suo interesse nei confronti dell'uomo, che le piace molto dal punto di vista estetico ma anche caratteriale. Invece, pur trovandosi bene con la donna, ha invece ribadito di non vedere per il momento nulla in più rispetto a una splendida amicizia. Però, dopo un altro scontro per vedute differenti, i ...

Fogli ha voluto quindi immediatamente smentire i rumors sulla sua uscita di scena al Gf. In ...chiedo ma come funziona li dentro - ha scritto la donna accompagnando la frase con il video di...Hanno spento le luci, lei è arrivata, aveva discusso conOnestini, si è messa nel letto. La telecamera era puntata giù nell'armadio di Oriana che si vede che lei si stava struccando ed è rimasta ... Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Nikita Pelizon sempre più distanti: “Hai voglia di farti inseguire Io no” | Video Mediaset Non è un periodo facile per Nikita Pelizon, concorrente del Grande Fratello VIP 7. In questi giorni la triestina è spesso scoppiata a piangere cercando di non farsi vedere dalle telecamere. Il motivoIn questi giorni in molti chiedono la squalifica di Attilio Romita, giornalista del TG1 che secondo qualcuno avrebbe mancato di rispetto a Sarah Altobello ...