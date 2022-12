Gf Vip 7 | Luca Onestini spazientito verso Nikita Pelizon chiarisce per l’ennesima volta di non essere interessato a lei | “Faccio dieci passi indietro”

Leggi su isaechia

(Di sabato 17 dicembre 2022) Nuovo confronto tra. Il Vippone si è ritrovato in giardino con la ragazza e ha chiarito tutto quello che non gli è andato giù del suo comportamento: Ti ho detto che non esiste che uno venga da me con un elenco di cose che posso fare e non posso fare. Come non esiste che il giorno dopo tu venga da me a dirmi “No scherzavo, oggi puoi”. Allora sai che c’è, io mi comporto come va di comportarmi,ha ribattuto: Come mi hai detto tu che una persona fa quello che si sente di fare io questa mattina ti ho portato il caffè. Poi non mi hai parlato tutto il giorno, quando eravamo in sei appena sono arrivata sei andato via. Che senso ha cambiare atteggiamento con una persona che ...