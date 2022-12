El Pais | Griezmann giocatore totale a cui manca solo il gol

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 dicembre 2022) Elsi unisce al coro di quotidiani che elogiano, il nuovo “centrocampista” della Francia. Sottolinea il percorso fatto dal, a tratti anche travagliato, che lo ha portato a diventare l’uomo simbolo della squadra di Deschmaps. “Antoineha fatto molte trasferte insolite negli ultimi tempi, come quella all’inizio della stagione con l’Atlético, 30 minuti in 30 minuti, soffocata dalle circostanze del marketing del calciatore. Ma ci sono due di quei viaggi che aiutano a capire da dove viene forse il calciatore più fondamentale di questa Francia finalista ai Mondiali.” Il quotidiano si riferisce all’ultima partita giocata dall’Atletico Madrid, quandoha rincorso per oltre 50 metri per recuperare un pallone pericoloso. “Era oltre l’80’, e l’Atlético stava vincendo ...