Coordinati e conciati per le Feste

Leggi su iodonna

(Di sabato 17 dicembre 2022) Come vestirsi durante il periodo di festa? Gli outfit e i consigli di stile per lui e per lei da seguire a Natale e Capodanno 2022. I look maschili scelgono i grandi classici, smoking o completi sartoriali, camicia bianca e nessun colpo di testa con decori o colori sfavillanti. Per lei vestiti lunghi, abiti bustier, paillettes e ricami preziosi, completati da brillanti gioielli.2022: i look per lui e per lei guarda le foto Natale e Capodanno 2022: gli outfit per lei Per i look dellenon vale la regola “less is more”. D’obbligo selezionare tessuti ...