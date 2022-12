Assurdo in Australia | portiere aggredito con fumogeni e bidone della spazzatura

Leggi su rompipallone

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ha del clamoroso quanto accaduto in. Durante la nottata italiana va in scena il derby tra Melbourne City e Melbourne Victory, valevole per l’ottava giornata di A-League. Il clima al “AAMI Park”, casa delle due sfidanti, è già bollente in protesta alla decisionen Professional League di vendere le tre finalissime di campionato alla città di Sydney per i prossimi 3 anni. Le due tifoserie avevano infatti già annunciato di lasciare lo stadio al minuto 20. Sul risultato di 1-0 per il City, in testa alla classifica, avviene l’impensabile.aggressioneTifosi in rivolta si scagliano contro il: Tom Glover esce sanguinando Al 22? Tom Glover,capolista, si accorge di un ...