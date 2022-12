A Roma è ancora caos | ma Gualtieri si autopromuove

(Di sabato 17 dicembre 2022) La Capitale, per chi la governa, sembra essere una città svizzera, funzionale e pienamente vivibile. Nessuna insufficienza per i dipartimenti dell’ente comunale e bonus milionari per i dipendenti del Comune di

Pagine Romaniste

... denunce, fogli di via, perquisizioni a, Torino, Milano. Uno degli epicentri della ...manuale della lobby del gas La transizione energetica europea al tempo della guerra in Ucraina si svolge...... bronzo e record italiano in 6'49'63, dietro agli Stati Uniti d'America,irraggiungibili, ... nessun componente faceva parte del quartetto che ha vinto l'argento agli Europei di2022; questo ... La vera Roma ancora in vacanza: 0-3 contro il Cadice. Provata la ... Ancora sangue sulle strade della Capitale: questa mattina intorno alle sei incidente mortale alla Garbatella con il pesante bilancio di due morti e un ferito. Dai primi riscontri si ...Thomas Ceccon campione del mondo dei 100 misti e la staffetta 4x200 di nuovo sul podio. L'Italia brilla ancora ai Mondiali di nuoto in vasca corta, a Melbourne, e aumenta il suo bottino ...