Victoria De Angelis | la confessione che nessuno si aspettava | Ho combattuto e sofferto

(Di venerdì 16 dicembre 2022), la famosissima e stravagante bassista del gruppo italiano Maneskin, ha confessato di aver lottato per diventare la donna che tutti ammirano e stimano oggi. Nonostante la sconfitta a X Factor oggi il gruppo Maneskin è uno dei più seguiti e apprezzati non solo in Italia ed Europa ma anche in America e Asia. Il gruppo si è formato quando i membri si trovavano ancora alle superiori e a credere nel loro talento, prima tra tutte, è stata proprio la bassista che andava a spargere per tutte le bacheche della scuola i volantino con i volti e il nome del gruppo Maneskin. Dopo aver cantato per anni per strada a Roma hanno avuto l'opportunità di partecipare al talent show e hanno ottenuto un successo clamoroso. Possiamo ammettere che la vera impennata è avvenuta con la vittoria di Sanremo. Con 'Zitti e buoni' non hanno solo conquistato gli italiani ma anche tutta ...