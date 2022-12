Ultime Notizie – Appalti | Meloni | ”Riforma volano per rilancio Paese”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Via libera del Cdm alladel codice degli. “Rappresenterà unper ildella crescita economica e l’ammodernamento infrastrutturale della Nazione” dice il premier Giorgia, sottolineando come così “il governo mantenga un altro impegno preso con gli italiani” e ringraziando a nome dell’esecutivo “il Consiglio di Stato per il grande lavoro svolto e che ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato”. Si tratta, specifica, di “un provvedimento organico, equilibrato e di visione, frutto di un lavoro qualificato e approfondito, che permetterà di semplificare le procedure e garantire tempi più veloci“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Ue approva il nono pacchetto di sanzioni contro la Russia CASTELLALTO – “Negli ultimi mesi ed in particolare nelle ultime settimane, in diverse zone territorio di Castellalto, si sono verificate ondate di furti nelle abitazioni che hanno ...1' di lettura 16/12/2022 - Sono 6.701 i nuovi casi di positività al Covid19 registrati nelle Marche negli ultimi 7 giorni (9-15 dicembre), 16 i decessi. Secondo il bollettino (che ora è diventato sett ...