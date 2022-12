Silvia Toffanin si ferma | stop a Verissimo | palinsesto stravolto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Pausa natalizia persiper poche puntate. Come già anticipato, la trasmissione di Canale 5 andrà in onda il sabato, intorno alle ore 14:00 con Le storie con le interviste più belle condotte da settembre ad oggi. La domenica, invece, a sostituireci saranno alcuni film. Si inizia questa domenica, 18 dicembre, alle ore 16:00 subito dopo Amici di Maria De Filippi, con il film dal titolo Ti va di ballare? con Antonio Banderas. Al centro la vera storia di Pierre Dulaine. In ogni caso lanon starà via a lungo. I telespettatori potranno rivedere Verssimo con nuove interviste già sabato 14 gennaio. Almeno stando alle prime indiscrezioni. Una cosa è certa: conil doppio appuntamento anche nel 2023. Una scelta, ...