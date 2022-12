Santanchè | Le spiagge libere? Di notte ci va la qualunque | posti non degni di noi umani

(Di venerdì 16 dicembre 2022) "Nelle, se non ce ne occupiamo, dici va lae la mattina dopo andate a vedere cosa ci trovate. Vi sembra giusto che chi ha meno deve andare innondi noi". Lo ha detto la ministra del...

Wired Italia

Così Daniela Santanché , ministra del Turismo, a margine della festa di Fratelli d'Italia torna sulla questione dellee rimarca, in parte, ciò che aveva già sostenuto sullelibere. '...L'uscita della. Un problema non da poco è che il ministro del Turismo, Daniela Santanché ,... E aggiunge una "provocazione": "sarebbe bene prima assegnare quelleche ora non sono ... Santanchè, bisogna cancellare le spiagge libere a causa di “tossicodipendenti e rifiuti”