Perché I Fatti Vostri oggi | 16 dicembre 2022 | non va in onda?

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nella giornata di, venerdì 16, I, lo storico contenitore del mattino di Raidue condotto da due stagioni dal Salvo Sottile ed Anna Falchi, non va in. Ma come mai Inon va in?. Il motivo è dovuto alla necessità di Raidue di fare spazio alo sci: va inin, dalla Val Gardena (Bolzano), la Coppa del Mondo di Sci Alpino, con la telecronaca di Davide Labate ed il commento tecnico di Alberto Schieppati. In studio, a commentare la gara, Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. L’evento ha così costretto il programma a fermarsi nuovamente, dopo gli stop del 26 settembre e del 17-18 novembre scorsi causati da degli scioperi e di fine ...

