Per la prima volta l’Università di Harvard avrà una presidente afroamericana

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nei suoi 400 anni di storia non era mai successo. La prestigiosa Università diper laperuna. Claudine Gay, figlia di immigrati haitiani, guiderà l’ateneo più antico degli Usa che di recente ha fatto mea culpa per il ruolo che i suoi professori hanno avuto nel perpetuare la piaga della schiavitù. Undottorato in scienze politiche, la Gay era finora la preside della Facoltà di Arti e Scienze: prenderà il posto di Lawrence Bacow che in giugno ha annunciato le dimissioni.ha già avuto in Drew Faust unadonna, mai però una personaaveva occupato il ruolo più importante dell’ateneo. La nomina arriva mentresi prepara a una importante ...

