Pensioni minime a 1000€ | governo vuole mantenere la promessa | date e modi

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il terzo è una concezione del welfare dove si comprende che oltre a interventi necessari e doverosi sue reti universali contro la povertà, la relazione, la presa in carico e l'...La manovra da 35 miliardi riguarda per due terzi misure di contingentamento del costo dell'energia ma la contesa è sul resto: Forza Italia insiste sull'aumento dellea 600 euro ... Pensioni minime e non: di quanto aumentano da gennaio. Novità per le rivalutazioni Come è noto, il Governo Meloni incassa il via libera della Commissione europea alla legge di bilancio. Tuttavia quest’ultima, tanto per giustificare il suo ruolo, ha mosso alcuni rilievi. Tra questi, ...Confermata la proroga del Superbonus 110% al 31 dicembre: sarà inserita nella legge di bilancio. Ma dal governo arriva una stretta sulle assemblee condominiali: saranno infatti ammesse ...