Palermo | uccide la moglie a coltellate | poi si suicida | non accettava la separazione Il post d' addio su Facebook

L'omicidio - suicidio è avvenuto nell'appartamento della donna, in via Giovanna d'Arco, a Villabate (). A dare l'allarme sono stati alcuni amici della 46enne, le forze dell'ordine, entrate in ...Salvatore Patinella , 41 anni, ha ucciso a coltellate l'ex compagna Giovanna Bonsignore e poi si è tolto la vita a Villabate in provincia di. Secondo quanto raccontano alcuni conoscenti all'agenzia Ansa i due si erano lasciati. Ma l'uomo non ha accettato la separazione. Ieri è andato a trovare la ex e l'ha uccisa nel corso di una ... Omicidio-suicidio a Palermo: 41enne uccide a coltellate la compagna, poi si toglie la vita Femminicidio a Palermo: un uomo ha ucciso a coltellate la compagna e poi si è tolto la vita a Villabate. L'omicidio suicidio è avvenuto nell'appartamento della coppia, in ...Omicidio suicidio a Villabate, Palermo. Un uomo di 41 anni, Salvatore Patinella, ha ucciso a coltellate l'ex compagna.