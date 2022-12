Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 | risultati batterie Una inedita 4×200 sl in finale col 3° tempo

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Era la mattinata più “povera” dal punto di vista numerico per l’Italia, questa quarta di gare che comunque qualche piccola soddisfazione ai colori azzurri l’ha riservata. Nei 50 stile libero Miressi e Deplano si qualificano per la semisenza strafare, mentre unasi qualifica per lacon il terzodellee questa mattina proverà ad essere protagonista. Reduci dall’oro nella 4×100 e dall’argento di ieri nella 4×50, oltre che dalle fatiche delle gare individuali, Alessandro Miressi e Leonardo Deplano non hanno spinto a fondo nelledei 50 stile libero e si sono trovati nella seconda parte della classifica di quelli che questa mattina scenderanno in acqua di nuovo per disputare le semifinali. Obiettivo centrato, non senza ...