Morte Sinisa Mihajlovic | le parole della moglie e i messaggi di cordoglio

(Di venerdì 16 dicembre 2022), le. Il mondo del calcio è non solo è in lutto: il grande campione se n’è andato all’età di 53 anni dopo aver lottato come un leone contro la leucemia. La malattia gli era stata diagnostica nel 2019, a marzo scorso aveva annunciato di doversi sottoporre a un nuovo ciclo di chemioterapia. Venerdì 16 dicembre è arrivata la triste notizia all’Ansa da partefamiglia.lascia laArianna, cinque figli, una nipotina, la mamma e il fratello. Sono tantissimi idiche in queste ore stanno arrivando alla famiglia dell’allenatore del Bologna. A cominciare da quello del sindaco del capoluogo emiliano-romagnolo, Matteo Lepore: ...

Agenzia ANSA

... ma ugualmente dolorosa e amara, la notizia delladiMihajlovic . Mondo del calcio in lutto proprio nei giorni in cui la festa sta per arrivare al culmine, e allora il primo omaggio ...Roma 16 dicembre 2022 Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha saputo della notizia del decesso dell'ex calciatore ed allenatoreMihajlovic nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sull'approvazione del Cdm del nuovo codice degli appalti. Mentre rispondeva alle domande dei giornalisti si è interrotto nel leggere ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio La famiglia Mihajlovic ha ora diramato un comunicato nel quale ha annunciato la scomparsa del tecnico serbo, definendo la sua morte «ingiusta e prematura». «La moglie Arianna, con ...