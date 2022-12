Mihajlovic | Nesta | ' un esempio per tutti e soprattutto per me | non ti dimenticherò mai'

Lazio News 24

... ai miei tempi la Lazio era un album di figurine: solo in difesa io, Stam, Couto,… In ... Mi chiamò la Juve ma alla fine Conte decise di restare Sinisapanchine mancate 'La Juve ...È finita l'ultima partita di Sinisa, l'ex allenatore del Bologna è morto oggi nella clinica Paideia di Roma, dopo una strenua ... il capitano è Alessandro. Miha sarà protagonista della ... Mihajlovic, il commosso ricordo di Nesta: «Non ti dimenticherò mai» - FOTO Ex compagni, colleghi, avversari: sono tantissimi i ricordi commossi dell'allenatore serbo. La Figc: "Giorno triste per lo sport italiano" ...Sinisa Mihajlovic si è spento all'età di 53 anni dopo aver lottato, negli ultimi anni, contro la leucemia. Anni in cui è ...