Lutto nel mondo del calcio | si è spento Sinisa Mihajlovic

(Di venerdì 16 dicembre 2022)neldel: si èa 53 anniSi èa 53 anni il tecnico ed ex calciatore, da tempo alle prese con la leucemianeldel: ci ha lasciato. È morto in una clinica di Roma all’età di 53 anni. L’ex allenatore del Bologna aveva annunciato la scoperta della malattia in conferenza stampa il 13 luglio 2019: “Ho la leucemia, ma la batterò giocando all’attacco”. Il 29 ottobre 2019 il trapianto di midollo osseo al Sant’Orsola di Bologna, il 22 novembre le dimissioni, ad inizio 2022 i nuovi campanelli d’allarme. Oggi l’annuncio della famiglia che ha ...

mondo del calcio 'La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen,dolore comunicano la ...Calcio in: addio a Sinisa Mihajlovic Sinisa Mihajlovic è morto a 53 anni, dopo una lunga battaglia con ... Morte Mihajilovic, Salvini si commuove: 'frattempo è arrivato una brutta notizia'. ... Lutto nel calcio: Sinisa Mihajlovic è morto a 53 anni Le reazioni dal mondo del calcio e non solo alla morte di Sinisa Mihajlovic non si sono fatte attendere. Per ricordare e commemorare l’ex tecnico Viola Sinisa Mihajlovic la Fiorentina giocherà con il ...È notizia di questo pomeriggio quella della scomparsa dell’ex calciatore e allenatore Siniša Mihajlovic. Malato da alcuni anni, aveva annunciato la scoperta della malattia in conferenza stampa il 13 l ...