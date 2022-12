(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tredici nuove sedi di raccolta attivate in 5 anni, 349mila farmaci distribuiti a 87 enti beneficiari, e un numero complessivo diin stato di bisogno assistite. E' il bilancio di "...

Il lavoro congiunto fraFarmaceutico ha permesso a quest'ultimo di rafforzare la propria attività dove già operante, e di attivare nuovi centri di raccolta e distribuzione di farmaci, ...VICENZA " Sono stati presentati a Vicenza i risultati del progetto "Pharma links: reti solidali contro la povertà sanitaria", nato nel 2018 dalla partnership traSanpaolo e FondazioneFarmaceutico con l'obiettivo di contrastare la povertà sanitaria e di rispondere al bisogno di farmaci che riguardano una fascia crescente di persone e famiglie in ... Intesa-Banco Farmaceutico, aiutate 203mila persone bisognose - Cronaca (Teleborsa) - Andare incontro alle esigenze di conciliare gli equilibri di vita professionale e lavorativa dei dipendenti. Questo l'obiettivo della rivoluzione annunciata da Intesa Sanpaolo, ...Tredici nuove sedi di raccolta attivate in 5 anni, 349mila farmaci distribuiti a 87 enti beneficiari, e un numero complessivo di 203mila persone in stato di bisogno assistite. (ANSA) ...