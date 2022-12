Incidente a Somma Vesuviana | auto contromano sulla SS 268 | morti due ragazzi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) DrammaStataleSS 268: nella notte tra 15 e 16 dicembre due giovani sonosul colpo in unmobilistico. La macchina su cui viaggiavano le vittime procedeva, tragediaSS 268: dueCome anticipa una nota dei carabinieri, per cause in corso di accertamento, un’al cui interno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Cronache della Campania

... che come dice la perizia è stata determinata da unadi fatica e corrosione, la cui origine ... Se così sarà, l'probatorio terminerà e la Procura potrà chiudere le indagini preliminari e ......caso di cui si è occupata la Suprema Corte riguardava una ragazza rimasta vittima di un... Senonché il padre pretendeva unapiù elevata, dato che la madre aveva avuto un risarcimento ... Incidente sulla SS268 a Somma Vesuviana: morti due giovani L’incidente si è verificato sulla Strada Statale 268 a Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli: le due vittime viaggiavano entrambe a bordo dell’auto ...Questa notte due giovani sono morti sul colpo in un incidente automobilistico lungo la strada statale 268 nel territorio del comune di Somma Vesuviana. Per cause in corso di accertamento, un’auto al c ...