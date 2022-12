Guida ai 5 migliori regali high-tech economici per Natale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) I 5per? Abbiamo qui pronti per voi unache vi aiuterà, permettendovi di fare in tempo. La nostra selezione non sfora i 20 euro di budget, così potrete risparmiare e fare comunque bella figura. Ovviamente parliamo di prodotti che arriveranno in tempo in modo possiate metterli sotto l’albero e regalarli alle persone care. Xiumeso Porta Cellulare da Collo Il supporto con collo ad oca è l’ideale per essere applicato sulle scrivanie e lungo le spalliere dei letti, così da permettere all’utilizzatore di continuare a fare il proprio lavoro o di guardare film e serie TV senza doversi sforzare nel tenere fermo lo smartphone (che molte volte finisce col colpire il volto del malcapitato). Il prezzo è di 10,99 euro. ...

eSports & Gaming

...cibernetica nell'ambito del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica CONSIGLI24 I... Sono attese lineeche il ministro Valditara sta per emanare. L'altra misura da varare è il ...... con un approccio partecipato tra istituzioni e popolazione, le lineedel masterplan di ... pro bono, un team dedicato e mettendo a disposizione della sfida lecompetenze - professionali ... Regali di Natale: guida ai migliori videogiochi, accessori e gadget Recintare il giardino: è meglio il recinto in legno o una rete in metallo Una guida definitiva alla recinzione del giardino in base alle proprie esigenze.Cerchi una valigia per il tuo prossimo viaggio Ecco marchi e modelli migliori: dai bagagli a mano per l'aereo ai set di trolley, la guida utile alle migliori valigie per viaggiare nelle vacanze.