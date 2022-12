Agenzia ANSA

Un deciso anticipo di inverno si verificato oggi in Valtellina e Valchiavenna che si sono risvegliate sotto unanevicata. Tetti delle case imbiancate in tutte le località anche in quelle del fondovalle con mezzi spazzaneve e spargisale in azione ovunque sul territorio provinciale sin dalla notte. Passi ...Il calcio d'inizio era previsto alle 18.45, ma lanevicata che ha investito Torino ... Fitta neve in Valtellina e Valchiavenna - Lombardia Un deciso anticipo di inverno si verificato oggi in Valtellina e Valchiavenna che si sono risvegliate sotto una fitta nevicata. (ANSA)