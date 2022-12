Effetto traino | super-sondaggio | Salvini e Meloni volano E c' è un crollo imbarazzante

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il centrodestra è inarrestabile. A confermarlo l'ultimamedia firmata YouTrend/Agi. Fratelli d'Italia ancora una volta presiede il podio arrivando al 30,1 per cento con un incremento dello 0,5. Segue, anche in questo non si registrano grandi cambiamenti, il Movimento 5 Stelle. La forza politica di Giuseppe Conte si piazza al 17,3. Perde invece ancora voti il Partito democratico. I dem crollano ancora dello 0,4 per cento e si fermano al 16,2. Novità, sempre positive, per la Lega di Matteo. Il Carroccio è sulla cresta dell'onda e guadagna lo 0,2. Crescita che porta il partito all'8,6 per cento. Poco più dietro il Terzo Polo, l'alleanza formata da Azione e Italia Viva che si lascia alle spalle uno 0,1 per cento e va al 7,6. Forza Italia scende dello 0,4 e va al 6,5. Fanalini di coda: Verdi-Sinistra italiana al 3,6 (-0,1 per cento), ...