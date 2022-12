Agenzia askanews

"Tende a diminuire questa settimana il tasso di incidenza dei casi di- 19 nel nostro Paese e l'incidenza si fissa a 296 casi per 100.000 abitanti. Anche l'Rt ... Giovanni, nel consueto ..."Tende a diminuire questa settimana il tasso di incidenza dei casi di- 19 nel nostro Paese e l'incidenza si fissa a 296 casi per 100.000 abitanti. Anche l'Rt ... Giovanni, nel consueto ... Covid, Rezza: la situazione epidemiologica può dirsi stabilizzata Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Covid, il bollettino settimanale. La situazione epidemiologica è in stabilizzazione. Covid-19, il bollettino settimanale con i dati forniti dal ministero della Salute relativi alla settimana 9-15 dice ...