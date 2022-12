Cooperative dei Soumahoro | task force per salvare i lavoratori

Panorama della Sanità

...il giudice per le indagini preliminari (gip) Giuseppe Molfese in merito al caso delle...contabile non trasparente' con 'distrazioni di denaro per finalità estranee alla gestione...Quel flusso di denaro transitato dallo Stato allericonducibili alla famiglia di Mukamitsindo e finito altrove . Spesso senza pagare gli stipendi agli operatori. Iscriviti alla newsletter Cooperative di medici e infermieri, Nas: scoperti 165 sanitari ... La prefettura di Latina convoca un tavolo permanente per cercare di trovare un lavoro nelle altre cooperative per una ventina di dipendenti rimasti anche senza stipendi arretrati ...Caso cooperative, i racconti degli ex dipendenti agli inquirenti. Dalle case fatiscenti ai soldi percepiti per i migranti che si erano allontanati ...