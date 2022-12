Cecilia Rodriguez | sotto l’albero di Natale c’è il regalo più atteso?

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ancora una volta c’è un pancino sospetto per, spuntaun abitino scuro, corto e aderente e sembra annunciare chedici sarà ilpiù bello. Ancora una volta il gossip ipotizza cheè incinta ma lo dicono anche i follower che seguono la sorella di Belen e che le scrivono che è diventata più bella di lei. Tutto merito davvero di una dolce attesa?e Ignazio Moser hanno già annunciato il matrimonio, la proposta c’è stata, è arrivata in montagna e ancora una volta in mezzo alla natura e tra baite romantiche arriva il più dolce dei pettegolezzi. In tanti notano il pancino ma dobbiamo anche ricordare che ...

Stile e Trend Fanpage

mostra un pancino sospetto. La sorella di Belen, prossima al matrimonio con il fidanzato Ignazio Moser , ha trascorso qualche giorno in montagna, in vacanza, con il ......a capo di numerosi brand di successo ed è la collezione che porta il marchio a firma. Lo ...e Jeremias La tendenza dell'autunno inverno 2023 Il colore innanzitutto per dare luce all'... Il Natale di Cecilia Rodriguez: l'albero con tante luci e palle di vetro Cecilia Rodriguez mostra un pancino sospetto. La sorella di Belen Rodriguez, prossima al matrimonio con il fidanzato Ignazio Moser, ha trascorso qualche giorno in montagna, in vacanza, con ...Belen lo ha reso ufficiale: mai e poi mai mostrerà Luna Marì al papà Antonino Spinalbese…almeno fino a quando l’ex ...