Baldanzi | Cambiaghi e Fazzini convocati in nazionale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tommaso, Nicolòe Jacoposono statidal Commissario Tecnico dellamaggiore Roberto Mancini per uno stage dedicato ai calciatori di interesse. I tre azzurri saranno impegnatia Coverciano il pomeriggio di mercoledì 21 dicembre e la mattina di giovedì 22 assieme ai calciatori tesserati per società di Serie A o che militano all’estero. Lo stage, organizzato grazie alla disponibilità delle Leghe e dei Club, rappresenta una nuova tappa del percorso intrapreso nella passata stagione dalla FIGC con l’obiettivo di agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili allamaggiore e ampliare la base dei calciatori selezionabili in vista dei prossimi impegni. Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: ...

