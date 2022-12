Amichevole 2022 | Beffa Torino | l’Almeria pareggia sul finale Termina 1-1

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ilcontro1-1 la sfida valevole per la secondadel ritiro in Spagna. Buon primo tempo dei granata che sono riusciti ad imporsi con la rete di Schuurs al 36esimo: il difensore olandese sbuca sul tiro da corner di Lazaro, prima ci prova di testa ma la palla finisce contro un avversario, poi ci riprova sulla respinta e insacca col destro. Nella ripresa, non bene i torinesi che stentano a concretizzare. Sono gli avversari a tentare più volte la conclusione verso la porta, è Mendes al 64esimo a sfiorare anche il pareggio. SulRamazani concretizza le occasioni e segna la rete del pareggio, approfittando dell’errore della difesa granata. SportFace.