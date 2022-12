Valditara | “I lavori socialmente utili non li ho inventati io | ma un Governo di sinistra Carriera alias è tema delicato”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 15 dicembre 2022) "Inon li hoio: sono stati previsti nel nostro ordinamento, da undi centroe anche dallo Statuto degli studenti del 1998. E se non vengono applicati è perché spesso non ci sono le condizioni per poterli applicare. Bisogna trovare anche il contesto normativo per renderli funzionali e attuabili". L'articolo .