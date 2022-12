Ultime Notizie – Iran espulso da Commissione Onu su condizione donne

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’è statodallaOnu sulladelleper la politica repressiva messa in atto da Teheran nei confronti della componente femminile della sua popolazione. La votazione era stata proposta dagli Stati Uniti in relazione alla linea dura adottata dalle autoritàiane nei confronti delle manifestazioni di piazza in corso in tutta la Repubblica islamica innescate dalla morte di Mahsa Amini, deceduta a 22 anni dopo essere stata arrestata dalla polizia morale di Teheran con l’accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc), composto da 54 membri, ha adottato una bozza di risoluzione per “rimuovere con effetto immediato la Repubblica islamica dell’dalla ...

Sky Tg24

Drone "non identificato" approfondimento Guerra Ucraina Russia, ledi oggi 15 dicembre. DIRETTA Colpita nella notte da un drone "non identificato" una base aerea russa a Kursk, nel ...Dopo lepreoccupanti mosse di David Zaslav alla Warner Discovery, Neil Gaiman è intervenuto personalmente per rassicurare in prima persona i fan dello show, confermando che The Sandman 2 non ... Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Mosca: “Nessuna tregua prevista per Natale-Capodanno" Tutti i dettagli sull’ultimo lutto che ha colpito la Mediaset (via Screenshot) Un grave lutto ha colpito Mediaset nelle ultime ore, visto che ci ha lasciato Giacomo Zoppi, conosciuto da tutto come ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...