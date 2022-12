Udinese | Deulofeu | “Barça? Grato di essere stato lì | ma non ci tornerei”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Gerard, attaccante dell‘, èintervida Cadena SER dove ha parlato delle sue due tappe al Barcellona: “Sonoper quello che ho avuto ma non ci. Il mio tempo è passato. Lì è tutto difficile da gestire, soprattutto se non hai la mentalità giusta. All’epoca avevo bisogno di aiuto e non l’avevo. Ora per fortuna ce l’ho”. Poi ha concluso: “Prima ero discontinuo, giocavo una buona partita e quattro brutte. Quando giochi in uncome quello, devia un livello incredibile. Non ho offerto il rendimento che ci si attendeva da un attaccante di una società del genere, e così sono dovuto andare via”. SportFace.

In attesa di riassaporare il rettangolo verde, Gerard(58 presenze e 16 gol in maglia) racconta le ispirazioni personali ricevute dalla rassegna in Qatar: "Messi è fonte di ispirazione e lo ringrazio; regala passione a un Paese e ai ...Commenta per primo Lionel Messi fa impazzire l' Argentina ma non solo, anche i suoi tifosi di altre nazionalità. Tra questi pure l'attaccante dell'Gerard, che twitta euforico: ' E' il dio del calcio '. Udinese – Deulofeu è carico: “Sono pronto per tornare in nazionale” Abbiamo scelto la miglior formazione delle prime 15 giornate: in porta il friulano Vicario UDINE. È un gioco e come tale si presta a critiche e interpretazioni. Scegliendo l’undici migliore di queste ...Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, ha espresso tra i suoi obiettivi quello di tornare a vestire la maglia della Spagna ...