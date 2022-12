Traffico Roma del 15-12-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascoltointenso su tutta la rete viaria Capitolina code sulla carreggiata esterna del raccordo tra laFiumicino la diramazioneSud in interna tra la cassa e la diramazionenord tra la Bufala hotel Appia ci spostiamo in tangenziale qui la circolazione è fortemente rallentata su entrambe le carreggiate da segnalare anche un incidente all’altezza della Salaria direzione San Giovanni e troviamo coda anche sul tratto Urbano della A24 in uscita dasituazione critica sulla Ardeatina dove si procede in coda tra via Sartorio via della Cecchignola segnalato un incidente proprio all’altezza di via della Cecchignola di percussioni per ildi via Vigna Murata e di via Grotta Perfetta figli anche in via ...