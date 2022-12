Tangenti dal Qatar | Meloni non vuole sconti | Vicenda dai contorni devastanti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) "Le notizie sulledaldescrivono uno scenario preoccupante, di fronte a vicende di questo tipo conta la reazione che deve essere ferma e decisa, e non deve fare". Sono le parole pronunciate dal presidente del Consiglio Giorgiaprima di prendere parte alla riunione del Consiglio europeo in un commento sugli arresti e le perquisizioni che hanno coinvolto il personale del Parlamento europeo, la vicepresidente dell'Eurocamera Eva Kaili e l'ex eurodeputato Antonio Panzeri. "Ne va della credibilità dell'Unione, delle nostre nazioni: chiederemo che sia fatta piena luce su quello che sta accadendo perché isono", ha aggiunto. Intanto, i leader della Ue, tra cui, dicono di avere "piena fiducia ...

Nel club degli 'amici italiani' sotto la lente degli inquirenti belgi che indagano sullo scandaloQatar nel Parlamento europeo secondo Le Soir c'è anche Brando Benifei, eurodeputato2014 e capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo2019. Il dem è ospite ...sugli affari, sugli investimenti, sugli appalti, su tutto quanto passassevaglio del potere politico e amministrativo. Si, i costi della politica ma anche del malaffare personale. Ora, ...Nel club degli "amici italiani" sotto la lente degli inquirenti belgi che indagano sullo scandalo tangenti dal Qatar nel Parlamento europeo ...Caro direttore, come al solito, noi italiani ci distinguiamo in Europa e nel mondo per la capacita di mostrare le nostre migliori qualità sia nel bene che nel delinquere. Tutti quegli euro ...