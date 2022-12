Striscia la Notizia | Enzo Iacchetti sta male | Enrico Beruschi nuovo conduttore al fianco di Greggio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sono in corso rivoluzioni importanti nel dietro le quinte dilaper quanto riguarda la puntata di stasera, giovedì 15 dicembre. Come si legge infatti da vari siti legati all’informazione televisiva, uno dei due conduttori è costretto a saltare la conduzione di stasera perché non sta del tutto bene.lasostituisce momentaneamentePer questo motivo Antonio Ricci e tutta la rete hanno cercato un sostituto che potesse affiancare Ezionelappuntamento. Ebbene come segnala il sito sopracitato ilscelto èe per lui si tratta di un esordio dietro il bancone alla conduzione del tg satirico più ...