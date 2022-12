(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nelle prime ore del mattino del 15 dicembre 2022, i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio, unitamente ai Carabinieri della Sezione Operativa di Bracciano e con l’ausilio del personale del Nucleo Investigativo di Ostia, hanno tratto in arresto un cinquantaduenne, sospettato di essere l’autore del tentato omicidio di un trentaquattrenne, occorso nella notte in un’area rurale periferica del Comune di Rignano Flaminio. I Carabinieri, intervenuti su richiesta dei vicini, dopo un minuzioso sopralluogo e l’acquisizione delle testimonianze dei soggetti coinvolti nel grave episodio delittuoso, hanno appurato che nel corso di una colluttazione tra i due uomini, entrambi residenti della zona, sarebbe stato esploso un colpo di pistola che ha attinto allail giovane, il quale al momento si trova ricoverato in prognosi riservata. Le indagini, sotto la direzione della ...

Il Corriere della Città

Se quest'anno ci mettono al trentesimo posto, otto anni fa eravamo inalla classifica. In ...tiene l'approccio tipico di chi non sa che pesci pigliare e si muove a tentoni o a chi lepiù ...A centrocampo Pinto non perde di vista Davide Frattesi, che incontinua ad avere solo il ... Ma l'Atalantaalto. Per la difesa tra le idee c'è Branthwaite del PSV (di proprietà dell'Everton),... Spara in testa a un 34enne e lo riduce in fin di vita: arrestato 52enne Nelle prime ore del mattino del 15 dicembre 2022, i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio, unitamente ai Carabinieri della Sezione Operativa di Bracciano e con l’ausilio del personale del Nuc ...La denuncia di Amnesty International. Dallo scoppio delle proteste, il 16 settembre, giorno della morte di Mahsa Amini. Il rapporto dell’ONG Hengaw: ...