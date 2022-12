Serie A | i guadagni delle squadre dal Mondiale in Qatar

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La classifica deivariediA generata dalla partecipazione dei propri tesserati alIl2022 insta dando una mano alle cassevariediA. Come ricorda Calcio e Finanza, ogni club riceve un indennizzo per la partecipazione dei propri tesserati alla manifestazione. Allespettano infatti 10mila dollariper ogni giorno in cui il giocatore è stato impegnato nel, da lunedì 14 novembre. IDEI CLUB DIA Juventus 2.828.000Inter 1.792.000Milan 1.452.000Atalanta 1.172.000Roma 1.016.000Fiorentina 1.012.000Torino 993.000Napoli 920.000Sampdoria ...

