Pianeta Milan

La seconda amichevole lala giocherà con l' Alanyaspor , un'squadra di Super Lig che stazione a metà classifica. Gli arancioverdi sono guidati da un giovane tecnico italiano, ...Mercato Napoli, frenata per Demme allaIl motivo Le condizioni poste dai granata, che ... Ma non è questa l'offerta avanzata finora dall'società campana al momento. CalcioNapoli24.it ... Salernitana, altra sconfitta in amichevole: vince l’Antalyaspor 3-1 | News Altra sconfitta nel ritiro di Belek ad Antalya per i granata di Nicola contro la formazione allenata da Francesco Farioli, ex preparatore dei portieri di Benevento e Sassuolo ...93' - Termina il match, granata sconfitti 3-1. Buona Salernitana per i primi 20 minuti, poi solo Alanyaspor in campo. 91' - TERZO GOL DELL'ALANYASPOR, palla rubata ad ...