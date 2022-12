(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il campione europeo dei 10.00 metri,, èa fare il suo esordioMarathon‘. L’atleta azzurro, bronzo nei 5000 e primatista italiano della mezza maratona (59’26), il prossimo 2 aprile prossimo prenderà parte a quella che viene considerata la maratona più veloce d’Italia. L’evento è stato presentato quest’oggi eha annunciato la propria partecipazione intervenendo attraverso un collegamento video: “Esordire in maratona in Italia, e soprattutto a Milano, è una cosabella ed importante anche perché i miei genitori hanno vissuto metà della loro vita in questa città.maratona non puoi fare tanti calcoli, miin altura con l’obiettivo di fare un ‘garone'”. ...

SPORTFACE.IT

... già impegnata in apertura di ottobre con il TrentoFestival dei record, tra Giro al Sas e ... Mossiere d'onore sarà il trentinoCrippa, recente campione europeo sulla distanza dei 10.000 ......Festival dei record, tra Giro al Sas e Trento Half Marathon. La manifestazione è a scopo benefico a sostegno di associazioni di volontariato sociale . Mossiere d'onore sarà il trentino... Running, Yeman Crippa pronto all'esordio nella 'Milano Marathon': "Mi allenerò molto" Sabato 17 dicembre la Trento Christmas Run coinvolgerà centinaia di runners vestiti da Babbo Natale nel centro cittadino attorno a Piazza Duomo Come tradizione la città di Trento è pronta per essere i ...Come tradizione la città di Trento è pronta per essere invasa dai Babbi Natale: Sabato 17 dicembre a partire dalle 14. (ANSA) ...