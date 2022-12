Reddito di cittadinanza | La Russa | “Il 50% dei percettori non ha nulla da temere O forse addirittura di più”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Prima del voto “dissi che l’obiettivo è quello di non ridare ila quel 25% che lo ha percepito indebitamente, cioè che non ha diritto, c’erano stati casi di mafiosi, di chi abita all’estero…Noi quelli vogliamo non proteggere. Il resto, che è il 75%, numeri un po’ tagliati da campagna elettorale…non hada. Io penso che il 50% non abbiadasonodi più“. Sono le parole usate dal presidente del Senato, Ignazio La, intervistato da Bruno Vespa alla festa del decennale di FdI, in risposta a una domanda sul futuro della misura di sostegno alintrodotta dal Movimento 5 stelle. “Io dissi ‘il 50% non hada, il 25% li inseguiremo per ...