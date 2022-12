Qatargate | la vittima di cui non si parla ancora

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il “” (il nomignolo giornalistico attribuito alle indagini che sta conducendo la Procura di Bruxelles su –- presunte tangenti miliardarie avute damentari europei, e da loro collaboratori, per favorire il Paese del Golfo persico) ha fatto una prima, oltre al danno reputazionale alle istituzioni europee ed in particolare al gruppo socialista e progressista delmento europeo: il progetto di aumentare le risorse a disposizione della Commissione europea tramite “risorse proprie”, non solo quelle fornite dagli Stati membri, al bilancio comunitario, in base, essenzialmente, al Pil di ciascuno. Ad oggi, le uniche “risorse proprie” dell’Unione europea (Ue) sono i dazi doganali della tariffa esterna comune e una parte del gettito Iva. Se neda anni e un ...

La stessa che, al momento èdei noti, gravi incidenti che la stanno colpendo direttamente ... Esso e ormai noto come. Non è di poco conto dover prendere atto che, ancora una volta, ...... quindi, ad eventi clamorosi come il. L'unica differenza risiede nell'uso sistematico dei ... In questo modo, la rabbia, lo sdegno e lo sgomento dei media occidentali hanno trovato una...Lo scorso anno Bruxelles aveva sottoscritto un'intesa per liberalizzare il mercato dell'aviazione, ma si teme che percorso per la sua approvazione al Parlamento sia stato condizionato dalle mazzette ...In questa edizione: Qatargate, interrogatori: "Kaili non sapeva". Manovra Italia, arriva la pagella europea. Consiglio Ue, nessun accordo su prezzo gas. Eurofighter caduto: recuperato corpo pilota. Sp ...