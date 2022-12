Portogallo | UFFICIALE l’addio di Santos

Corriere dello Sport

, Fernando Santos non è più il ct del: la Federcalcio lusitana ha comunicato che il commissario tecnico è stato sollevato dall'incarico.... Fernando Santos non è più il ct del, c'è il comunicato della federazione portoghese Dopo i rumors del pomeriggio è arrivata l'ufficialità: Fernando Santos non è più il ct del. ... Portogallo, ufficiale: Fernando Santos non è più il ct Ufficiale, Fernando Santos non è più il ct del Portogallo: la Federcalcio lusitana ha comunicato che il commissario tecnico è stato sollevato dall'incarico.Fernando Santos lascia il Portogallo: ora è ufficiale. Era nell'aria da diverse ore, ma adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale della Federcalcio portoghese. Il probabile erede di Santos sarà ...