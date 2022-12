Nuoto | Nicolò Martinenghi argento ai Mondiali nei 100 rana | sfuma il Grande Slam

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Inutile negarlo, c’è un filo di delusione nell’animo di, protagonista della Finale dei 100uomini dei2022 diin vasca corta a Melbourne (Australia). Il lombardo arrivava all’appuntamento con il miglior tempo delle semifinali ed era fiducioso di poter far suo l’oro. L’anno passato Tete fu secondo il crono di 55.80 nell’atto conclusivo di Abu Dhabi, preceduto dal bielorusso Ilya Shymanovich (55.70), assente in questa rassegna per le note vicende legate al conflitto in Ucraina. Questa volta è stato l’americano Nic Fink a fare saltare il banco con un passaggio molto veloce ai 50 metri (26.04), bravo poi a rintuzzare il tentativo di rimonta di. Lo statunitense si è imposto con il tempo di 55.88 a precedere appunto l’azzurro (56.07) ed il ...

Martinenghi precede Peaty ma cede a Fink: anche i 100 rana si rivelano una lotta durissima tra titanti: stavolta l'americano Nic Fink è d'oro in 55'88 e batte il campione mondiale azzurra di