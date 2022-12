Martina Omacini | un talento del rally in Val Brembana | è miglior navigatore Under 18 in Italia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dossena.ha 17 anni, vive a Dossena e ha una grande passione per i motori. Le è stata trasmessa da papà Enken, che tra il 2005 e il 2016 si è cimentato in diversicome, ottenendo anche discreti piazzamenti. E anche lei potrebbe aver trovato neluna strada per il suo futuro. Ha sicuramente iniziato con il piede giusto, visto che mercoledì 7 dicembre ha vinto il premio comealTalent per la categoria18. L’evento si è tenuto a San Vendemiano, in provincia di Treviso, dove si trova il Centro Academy Eta Beta, un centro di simulazione sportiva tra i più grandi in Europa, a cui si è appoggiataTalent ...