LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | Miressi bronzo in un 100 stile stratosferico! Martinenghi sfida Peaty

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN9.49: Al via nella prima semifinale dei 50 dorso donne Moluh (Fra), McKeown (Aus), Hansson (Swe), Masse (Can), Curzan (Usa), MacNeil (Can), Wan (Chn), Pigree (Fra) 9.47: Gara fantastica! Progressione devastante del padrone di casa Chalmers che vince in 45?16, record dei campionati, secondo posto per il francese Grousset con 45?41, terzocon il record italiano eguagliato di 45?57, quinto Ceccon con il personale di 45?72. Quarto Popovici con 45?64 che è il nuovo record mondiale juniores 9.46:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 45?57 Record italiano per l’azzurro. Vince Chalmers in rimonta, argento ...

La diretta testuale della terza giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, in programma a Melbourne (Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre.