L' Eredità | torna in gara Giulio Gagliardi e Sophia spiazza l' avversaria | ‘Basta indovinare'

(Di giovedì 15 dicembre 2022) È successo di tutto e di più nella puntata del 15 dicembre 2022 de L'. Non solo si è tenuto il ritorno indi uno dei super campioni più apprezzati del game show ma si è persino verificato un episodio che ha praticamente visto ‘scontrare' due concorrenti durante il gioco del confronto. Questa volta erano presenti entrambi i professori in studio, per cui Flavio Insinna ha potuto contare sulla ‘famiglia al completo', come è solito definirla il conduttore stesso. L'puntata 15 dicembre 2022, Flavio Insinna sorpreso dalla ‘scontro' tra due concorrenti: ‘mai visto litigare' Una volta dato il benvenuto ai fedeli seguaci de L', Flavio Insinna ha dapprima fatto l'appello in favore della ricerca con Telethon e poi ha presentato i concorrenti del 15 dicembre:da Pesaro, Andrea da ...