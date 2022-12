(Di giovedì 15 dicembre 2022)sarebbe vicino alalla panchina del Portogallo: la federazione sceglierà un sostituto nelle prossime settimanepotrebbe in queste ore dire addio alla panchina del Portogallo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la decisione è già stata presa e si aspetta solo l’ufficialità. La federazione si prenderà alcune settimane per scegliere il successore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Anche il CT del PortogalloSantos è in bilico, e per rimpiazzarlo sarebbe stato fatto un ... Cominciamo con l'di Roberto Martinez da CT del Belgio , una delle grandi delusioni di questo ... Esonero Fernando Santos, l'indiscrezione: il tecnico verso l'addio Secondo il Corriere dello Sport, la Federcalcio portoghese starebbe pensando di offrire il ruolo di commissario tecnico a José Mourinho visto che ...Le donne della vita di CR7 non perdonano la scelta di metterlo in panchina anche nel quarto di finale del Mondiale perso col Marocco. Georgina Rodriguez, ...